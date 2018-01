Roddick passa às semifinais em Queen?s O norte-americano Andy Roddick não encontrou tanta dificuldade para bater, nesta sexta-feira, o francês Sebastien Grosjean por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 7/6 (7/5) - e se classificar às semifinais do Torneio de Queen?s, na Inglaterra. A competição, disputada em quadras de grama, serve de preparação para o Aberto de Wimbledon, que começará no próximo dia 20. O adversário de Roddick, cabeça-de-chave número 2, será o checo Radek Stepanek, que lutou bastante para derrotar o francês Richard Gasquet por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/1 e 6/2. Quem também se garantiu nas semifinais deste sábado foi o sueco Thomas Johansson, que eliminou o inglês Tim Henman com um duplo 6/4.