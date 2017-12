Roddick passa por compatriota e avança na grama londrina

O norte-americano Andy Roddick, um dos favoritos na briga pelo título em Wimbledon, estreou com vitória no terceiro Grand Slam do ano. Nesta segunda-feira ele bateu seu compatriota Justin Gimelstob por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/5 e 7/6 (7/3). O finalista das edições de 2004 e 2005 do torneio encara na segunda rodada da competição o vencedor do jogo entre o tailandês Danai Udomchoke e o argentino Carlos Berlocq. Roddick não teve vida fácil contra o experiente Gimelstob. Fora a grande facilidade que encontrou no primeiro set devido principalmente a seus poderosos saques, o cabeça-de-chave número três de Wimbledon precisou de um tie-break no último set para confirmar seu favoritismo na partida.