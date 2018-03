Roddick perde de virada para argentino O norte-americano Andy Roddick, cabeça-de-chave número 2, está fora do torneio de Roland Garros. Em uma reação surpreendente, o argentino José Acasuso virou o jogo e derrotou Roddick por 3 sets a 2 - parciais de 3/6, 4/6, 6/4, 6/3 e 8/6 -, em 3 horas e 21 minutos, e passou à terceira rodada do Grand Slam. O próximo adversário de Acasuso é o italiano Filippo Volandri, que derrotou o brasileiro Flávio Saretta. Essa foi a primeira vez que o argentino conseguiu passar da segunda rodada em Roland Garros. Quem não decepcionou foi o russo Marat Safin. O cabeça-de-chave 3 derrotou o checo Lukas Dlouhy por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/3, 7/5 e 6/1. Safin encara agora o espanhol Juan Carlos Ferrero, que bateu o checo Jan Hernych por 3 sets a 0, com 6/4, 6/4 e 6/2. Em outros resultados desta quinta, o espanhol David Sanchez, o algoz de Gustavo Kuerten, sofreu para vencer o sueco Thomas Johansson por 3 a 2 - 6/3, 3/6, 4/6, 7/6 (7/4) e 6/4 -, o espanhol Tommy Robredo bateu o belga Dick Norman por 3 a 0 (6/4, 6/2 e 6/4), o russo Nicolay Davydenko venceu o belga Olivier Rochus por 3 a 1 (3/6, 7/5, 6/2 e 6/3) e o alemão Nicolas Kiefer eliminou o francês Arnaud Clement por 3 a 2 (4/6, 6/2, 6/2, 4/6 e 6/4).