Roddick perde e é eliminado na estreia em Cincinnati

O norte-americano Andy Roddick não resistiu ao forte saque do compatriota Sam Querrey e foi eliminado logo em sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati, nesta quarta-feira. Roddick perdeu por 2 sets a 0, com duplo tie break: 7/6 (13/11) e 7/6 (7/3).

Veja também:

Nadal mostra dificuldade, mas vence Seppi

Os dois tenistas fizeram uma partida muito equilibrada, com apenas uma quebra de saque para cada um. No primeiro set, Roddick, número cinco do mundo, precisou salvar dois break points, mas não perdeu o saque. O tie break da parcial foi um reflexo do equilíbrio do jogo, fechado somente depois que Querrey fez 13 a 11.

Após o revés, Roddick mostrou reação na segunda parcial e quebrou o saque do rival logo no início. Mas Querrey não se abateu e devolveu a quebra em seguida e deixou tudo igual novamente. Número 26 do mundo, Querrey não deu chances à Roddick com seu forte saque - acertou 16 aces na partida - e levou o set para mais um tie break.

Dessa vez, Roddick começou mal e deixou Querrey abrir vantagem nos primeiros pontos e não conseguiu reagir, cedendo a vitória ao compatriota após 1h57min de duelo.

Nas oitavas de final da competição, Querrey terá mais uma missão difícil pela frente. Vai enfrentar o australiano Lleyton Hewitt, ex-número 1 do mundo, que venceu o alemão Benjamin Becker nesta quarta.