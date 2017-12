Roddick quer disputar os Jogos de Atenas O tenista brasileiro Gustavo Kuerten já revelou que a sua prioridade na próxima temporada é a conquista da medalha de ouro olímpica. Mas ele não deve ter tarefa fácil. Atual número 1 do mundo, o norte-americano Andy Roddick decidiu incluir a Olimpíada de Atenas entre seus objetivos de 2004. Quem comunicou a decisão de Roddick foi seu treinador, Brad Gilbert. "Atenas 2004 está dentro de nosso planos e definitivamente iremos", avisou o técnico. "Se há um fanático pelos Jogos Olímpicos, esse sou eu. E, portanto, estaremos lutando com a equipe dos Estados Unidos." Apesar de parecer natural que um atleta queira disputar os Jogos Olímpicos, algumas estrelas do tênis costumam declinar da oportunidade. É o caso do australiano Lleyton Hewitt, que não irá a Atenas para não prejudicar a preparação para o US Open, que começa 8 dias depois do final da Olimpíada. A belga Kim Clijsters também disse que não irá, por causa do conflito entre seu patrocinador pessoal e o da equipe de seu país.