Roddick reage e garante vaga na semifinal O norte-americano Andy Roddick deu uma de intruso na ?festa latina? do Masters Series de Miami. Eliminou o espanhol Carlos Moyá, num jogo só emocionante no terceiro set, com parciais de 5/7, 6/2 e 7/5, garantindo vaga nas semifinais. O torneio já conta com, pelo menos, um tenista latino na final, que sairá do vencedor da partida entre o argentino Guillermo Coria e o chileno Fernando Gonzalez. O argentino Agustin Calleri também faz uma das quartas-de-final diante do norte-americano Vince Spadea. O espanhol Carlos Moyá teve muitas chances de fazer a festa em Miami e defender o vice-campeonato do ano passado. Ganhou o primeiro set com inteligência, jogou muito mal no segundo e no terceiro sacou para o jogo com 5 a 4. Desperdiçou chances incríveis de ir às semifinais, para satisfação da torcida norte-americana que viu Roddick vencer uma partida em que não mostrou o seu melhor tênis.