Roddick sai na frente para ser o número 1 Atual líder do ranking, o tenista norte-americano Andy Roddick saiu na frente na disputa para ver quem terminará a temporada como número 1 do mundo. Enquanto seu rival direto, o espanhol Juan Carlos Ferrero, perdeu na estréia do Masters Cup de Houston, ele venceu seu jogo na madrugada desta quarta-feira. Mais um tenista começou o Masters Cup com chances, apesar de serem mais remotas, de sair de Houston com a primeira posição no ranking mundial. É o suíço Roger Federer, que também teve boa estréia ao derrotar o norte-americano Andre Agassi na segunda-feira. Mas a vitória de Roddick na primeira rodada já eliminou suas possibilidades. Ferrero estreou na segunda-feira, quando foi derrotado pelo argentino David Nalbandian por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Nesta quarta-feira, a partir das 23 horas (horário de Brasília), ele faz duelo decisivo contra Agassi e, se perder, estará fora das semifinais e da briga pela liderança do ranking. Antes, a partir das 17 horas, Federer e Nalbandian disputam o primeiro lugar do grupo Azul. A estréia de Roddick acabou só na madrugada desta quarta-feira, pelo grupo Vermelho do Masters. Ele correspondeu às expectativas e venceu o espanhol Carlos Moyá por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3. O norte-americano de 21 anos volta à quadra na quinta-feira, contra o alemão Rainer Schuettler, outro que ganhou na primeira rodada: 2 a 1 (6/3, 4/6 e 6/2) sobre o argentino Guillermo Coria. Apesar do bom começo, Roddick ainda terá um duro trabalho pela frente. Para terminar o ano como número 1, ele precisa chegar ao menos nas semifinais, desde que Ferrero seja eliminado na fase de classificação. Mas o espanhol promete reação imediata, a partir do jogo contra Agassi nesta quarta-feira.