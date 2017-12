Roddick salva vítimas de incêndio em Roma Andy Roddick transformou-se em herói fora das quadras, quando decidiu ajudar os bombeiros italianos a salvar vítimas de um incêndio. O famoso hotel de Roma "Parco dei Principi" em que estavam hospedados vários tenistas começou a pegar fogo as 5h15 da madrugada de sábado e três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas. O Foro Itálico de Roma, onde é disputado o Masters Series, transformou-se em refúgio para os jogadores, que até encontrarem outra acomodações fizeram do players lounge uma área de descanso. Os jogos deste sábado, do qualifying, respeitaram um minuto de silêncio às vítimas do incêndio do Parco dei Principe. No sorteio da chave, realizado neste sábado, Roddick vai ter pela frente na estréia o argentino Guillermo Cañas, enquanto o número 1 do mundo, Roger Federer joga com Jonas Bjorkman.