Roddick se classifica por abandono O norte-americano Andy Roddick, cabeça-de-chave número dois, se classificou hoje para as semifinais do Aberto da Austrália, por abandono do adversário, o russo Nikolai Davydenko, no terceiro set em Melbourne. Com dores no peito, Davydenko deixou a quadra quando perdia por 6/3, 7/5 e 4/1.