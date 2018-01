Roddick segue líder; Guga permanece em 19º O tenista Andy Roddick segue na liderança do ranking mundial da ATP, publicado nesta segunda-feira. O norte-americano figura em primeiro lugar na lista de Entradas, com 4.535 pontos, seguido do suíço Roger Federer (4.375) e do espanhol Juan Carlos Ferrero (4.145). O brasileiro Gustavo Kuerten permanece em 19º, com 1.370 pontos. Na lista da Corrida dos Campeões, o líder é o eslovaco Dominik Hrbaty, com 70 pontos, seguido do espanhol Carlos Moyá (59) e do francês Nicolas Escude (50). Guga figura em 17º, com 15 pontos. Confira a lista do ranking de Entradas: 1) Andy Roddick (EUA) - 4.535 pontos 2) Roger Federer (Suíça) - 4.375 pontos 3) Juan Carlos Ferrero (Espanha) - 4.145 pontos 4) Andre Agassi (EUA) - 3.425 pontos 5) Guillermo Coria (Argentina) - 3.330 pontos 6) Rainer Schuettler (Alemanha) - 3.205 pontos 7) Carlos Moyá (Espanha) - 2.380 pontos 8) David Nalbandian (Argentina) - 2.060 pontos 9) Mark Philipoussis (Austrália) - 1.640 pontos 10) Sebastien Grosjean (França) - 1.630 pontos 19) Gustavo Kuerten (Brasil) - 1.370 pontos Confira o ranking da Corrida dos Campeões: 1) Dominik Hrbaty (Eslováquia) - 70 pontos 2) Carlos Moyá (Espanha) - 59 pontos 3) Nicolas Escude (França) - 50 pontos 4) Lleyton Hewitt (Austrália) - 35 pontos 5) Ivan Ljubicic (Croácia) - 35 pontos 6) Michael Llodra (França) - 28 pontos 7) Paradorn Srichaphan (Tailândia) - 27 pontos 8) Rafael Nadal (Espanha) - 25 pontos 9) Agustin Calleri (Argentina) - 23 pontos 10) Tommy Robredo (Espanha) - 23 pontos 17) Gustavo Kuerten (Brasil) - 15 pontos