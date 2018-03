Roddick sobe duas posições no ranking A grande alteração entre os primeiros colocados do ranking mundial, na lista divulgada nesta segunda-feira, foi a ascensão do norte-americano Andy Roddick, campeão do Torneio de St. Poelten, na Áustria. Ele passou da 9ª para a 7ª posição na Corrida dos Campeões, que computa apenas os resultados da temporada. O líder da Corrida continua sendo o norte-americano Andre Agassi, um dos favoritos ao título de Roland Garros. E o brasileiro Gustavo Kuerten segue em 10º lugar. Já Flávio Saretta subiu duas posições, passou para 58º, após a boa campanha na Áustria, semana passada. Na lista de entradas, nenhuma alteração significativa. A liderança segue nas mãos do australiano Lleyton Hewitt e Guga ainda aparece em 16º lugar. E no feminino, a norte-americana Serena Williams mantém a vantagem folgada na primeira posição do ranking. Ranking masculino Ranking feminino