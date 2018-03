Roddick sobe na Corrida; Guga cai para 14º Depois de conquistar o Masters Series de Key Biscayne, o norte-americano Andy Roddick assumiu a segunda colocação da Corrida dos Campeões com 242 pontos, publicada nesta segunda-feira. A liderança permanece com o suíço Roger Federer (379). O brasileiro Gustavo Kuerten caiu da 10ª para 14ª posição, com 92 pontos, e Flávio Saretta deixou de ocupar o 69º lugar e agora é o 74º da lista. Confira a lista da Corrida dos Campeões: 1) Roger Federer (SUI) - 379 pontos 2) Andy Roddick (EUA) - 242 pontos 3) Andre Agassi (EUA) - 165 pontos 4) Carlos Moya (ESP) - 160 pontos 5) Marat Safin (RUS) - 152 pontos 6) Dominik Hrbaty (ESL) - 143 pontos 7) Guillermo Coria (ARG) - 138 pontos 8) Tim Henman (ING) - 131 pontos 9) Lleyton Hewitt (AUS) - 129 pontos 10) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 127 pontos 14) Gustavo Kuerten (BRA) - 92 pontos 74) Flávio Saretta (BRA) - 24 pontos