Roddick sofre mas vence em Memphis O tenista norte-americano Andy Roddick garantiu sua vaga nas quartas-de-final do Torneio de Memphis, ao derrotar o coreano Lee Hyung-taik por dois sets a um, de virada. Cabeça-de-chave número 1 e campeão do torneio na edição 2002, Roddick teve dificuldades. Venceu a partida com parciais de 5-7, 6-4 e 7-6 (7-3). A surpresa da rodada ficou por conta da eliminação do tailandês Paradorn Srichaphan, que acabou derrotado pelo norte-americano Mardy Fish por dois sets a um. A partida teve as parciais de 6-7 (4-7), 7-6 (7-5) e 6-1. Outro resultado surpreendente foi a eliminação de James Blake, cabeça-de-chave número 3. Ele perdeu para o georgeano Irali Labadze por dois a zero: 7-6 (7-2) e 7-5. No duelo entre norte-americanos, Brian Vahaly venceu Eric Taino (6-2 e 6-4) e Taylor Dent bateu Jan-Michael Gambill: 7-6 (10-8) e 7-6 (7-4).