Roddick vai à semifinal em Memphis O tenista norte-americano Andy Roddick confirmou o favoritismo e passou para a semifinal do Torneio de Memhis, nos Estados Unidos. Cabeça-de-chave número 1, ele derrotou seu compatriota Robby Ginepri por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 7/6 (7/2). O próximo adversário de Roddick é o dinamarquês Kenneth Carlsen, que eliminou o norte-americano Jan-Michael Gambill por 7/6 (9/7) e 7/5. A outra semifinal também já está definida. O alemão Tommy Haas venceu o belga Xavier Malisse por 6/4 e 6/3 e vai enfrentar o bielo-russo Max Mirnyi, que derrotou o francês Anthony Dupuis por duplo 7/6 (7/1). Na chave feminina do Torneio de Memphis, a final já está definida. A russa Vera Zvonareva ganhou da sua compatriota Evgenia Linetskaya por 6/4 e 6/1 e enfrentará a norte-americana Meghann Shaughnessy, que passou pela checa Nicole Vaidisova por 7/6 (10/8) e 7/6 (8/6).