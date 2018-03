Roddick vai às oitavas em Indianápolis O norte-americano Andy Roddick passou para as oitavas-de-final do torneio de tênis de Indianápolis, ao vencer o francês Cyril Saulnier por dois sets a um, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 7-6 (7/4). O jogo terminou na madrugada de hoje. Também pela segunda rodada, o holandês Sjeng Schalken derrotou o peruano Iván Miranda por 6/3 e 6/1. Nos outros jogos, o sul-africano Wesley Moodie venceu o norte-americano Brian Vahaly por 6/3, 4/6, 7/6 (7-1), enquanto o norte-americano Jan-Michael Gambill derrotou o sueco Thomas Enqvist por 6/2 e 6/2.