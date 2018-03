Roddick vai às quartas em Indian Wells O tenista norte-americano Andy Roddick se classificou para as quartas-de-final do Torneio de Indian Wells, ao derrotar o francês Nicolas Escude por 2 sets a 0. A partida, encerrada na madrugada desta quinta-feira, teve as parciais de 6/3 e 6/2. Na próxima rodada, Roddick vai enfrentar o britânico Tim Henman, que passou pelo australiano Wayne Arthurs (6-1 e 6-3). A rodada de quartas-de-final será aberta ainda nesta quinta com duas partidas: o argentino Guillermo Coria enfrenta o norte-americano Andre Agassi e o suíço Roger Federer pega o argentino Juan Ignacio Chela. Na sexta, mais dois jogos: Henman x Roddick e Irakli Labadze (GEO) x James Blake (EUA).