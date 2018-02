Roddick vai decidir título com Monfils De um lado, o já consagrado Andy Roddick, dos Estados Unidos. E do outro, o novato Gael Monfils, da França. Esse será o confronto deste domingo na final do Torneio de Lyon, que distribui 680 mil euros em prêmios. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Roddick confirmou seu favoritismo na semifinal, neste sábado, e derrotou o francês Fabrice Santoro por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Já Monfils, que tem apenas 19 anos, levou a melhor no duelo francês com Sebastien Grosjean. E ganhou também por 2 a 0, com 6/4 e 7/5.