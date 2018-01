Roddick vence a vai à semifinal em Paris O tenista norte-americano Andy Roddick se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Masters Series de Paris, ao derrotar o sueco Jonas Bjorkman por dois sets a zero. As parciais da partida foram de 7-5 e 7-6 (0). Na semifinal, Roddick vai enfrentar o vencedor do confronto entre o suíço Roger Federer e o britânico Tim Henman, que jogam ainda nesta sexta. Antes, na abertura da rodada, o romeno Andrei Pavel eliminou o alemão Rainer Schuettler (2-6, 6-3 e 6-2). Na próxima fase, ele vai enfrentar o checo Jiri Novak, que eliminou o marroquino Hicham Arazi (6-2 e 6-1).