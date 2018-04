Roddick vence Berdych e encara Stepanek em decisão

Roddick, que se recuperou de uma lesão no joelho, derrotou Berdych de virada, por 2 sets a 1, parciais de 1/6, 6/3 e 6/4. O americano venceu o duelo de 2h08min de duração ao mostrar recuperação no seu saque. No set inicial, acertou apenas 50% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Já na terceira parcial, exibiu 82% e encaminhou a vitória.

Na outra semifinal, Stepanek não deu chances ao francês Gael Monfils e garantiu sua vaga na decisão ao ceder apenas três games ao rival. Em apenas 1 hora, o checo aproveitou os erros do francês e aplicou 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1.

A final deste domingo marcará o sétimo confronto entre Roddick e Stepanek. O americano, número sete do mundo, leva vantagem na série com cinco vitórias, a última delas no Torneio de Memphis, nos Estados Unidos, em 2009.