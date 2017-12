Roddick vence Coria e vai às semifinais O norte-americano Andy Roddick classificou-se para as semifinais da Masters Cup, em Houston, ao derrotar o argentino Guillermo Coria por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-7 (4-7) e 6-3, em partida encerrada na madrugada de hoje. O número um do mundo vai enfrentar nas semifinais, neste sábado, o suíço Roger Federer, único tenista invicto na Masters Cup. Já Coria terminou o grupo Vermelho na segunda colocação. A outra semifinal, que também acontecerá neste sábado, envolverá o norte-americano Andre Agassi e o alemão Rainer Schuettler.