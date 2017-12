Roddick vence croata e elogia Saretta Andy Roddick comemorou o seu aniversário de 21 anos, nesta madrugada de sábado, com uma emocionante vitória sobre o croata Ivan Ljubicic por 6/3, 6/7 (7/4), 6/3 e 7/6 (10/8) e elogiou seu adversário na próxima partida, o brasileiro Flávio Saretta. "É um grande jogador, com golpes muito fortes e espero que esteja bem neste domingo para vencê-lo". Grande astro do momento do tênis norte-americano e nome forte para ganhar o título do US Open 2003, Andy Roddick cantou parabéns junto com a torcida que lotou o estádio Arthur Ashe para ver sua vitória sobre Ljubicic.