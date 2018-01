Roddick vence e avança no US Open O tenista norte-americano Andy Roddick garantiu sua vaga nas quartas-de-final do US Open, ao derrotar o belga Xavier Malisse por 3 sets a 0, na noite desta quarta-feira. As parciais foram de 6-3, 6-4 e 7-6 (7-5). Esta foi a única partida da chave de simples realizada ontem. Por causa da chuva, os outros jogos foram transferidos para esta quinta-feira. O outro já classificado para as quartas-de-final é Andre Agassi, que na terça-feira venceu Taylor Dent.