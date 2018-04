Roddick vence e bate recorde no US Open No dia em que completou 22 anos de vida, o tenista norte-americano Andy Roddick, número 2 do ranking mundial, estreou com vitória no US Open ao derrotar nesta quarta-feira com extrema facilidade o compatriota Scoville Jenkins por 3 sets a 0, com parciais de 6-0, 6-2 e 6-2. Atual campeão do Grand Slam, ele ainda bateu o recorde de velocidade do torneio ao sacar seu serviço a 243 km/h.