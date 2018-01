Roddick vence e é o 3º semifinalista O tenista norte-americano Andy Roddick derrotou o espanhol Tommy Robredo por dois sets a zero nesta sexta-feira, e se classificou para as semifinais do Master Series de Roma. As parciais foram de 6/4 e 7/6 (7-2), em 1h37min. Na semifinal, Roddick vai enfrentar o vencedor do confronto entre o espanhol Carlos Moyá e o alemão Tommy Haas, que jogam ainda hoje. A outra semifinal já está definida. Andre Agassi vai enfrentar o checo Jiri Novak. Agassi garantiu sua vaga ao eliminar o espanhol Albert Costa. Novak derrotou o norte-americano James Black.