Roddick vence e está na final em Houston O norte-americano Andy Roddick está na final do Torneio de Houston, no Texas. Ele venceu neste sábado o francês Olivier Mutis por 2 a 1, com 4/6, 6/1 e 6/2. Mutuis deu trabalho a Roddick no primeiro set, mas depois o norte-americano impôs seu jogo e, de virada, chegou à vitória. Neste domingo, pela final da competição, Roddick entra em quadra para enfrentar o vencedor do jogo entre o também norte-americano Andre Agassi e o austríaco Jurgen Melzer.