Roddick vence e ultrapassa Ferrero O tenista norte-americano Andy Roddick voltará na segunda-feira a ocupar a liderança da Corrida dos Campeões, o ranking que conta apenas os resultados da temporada. Com a sua vitória e a derrota do espanhol Juan Carlos Ferrero, ambas nesta quinta-feira, no Masters Series de Paris, ele conseguiu pontos suficientes para ultrapassar o rival. Ferrero, que liderou o ranking nas últimas duas semanas, perdeu nesta quinta-feira para o checo Jiri Novak, por um duplo 7/5. Enquanto isso, Roddick ganhou do espanhol Tommy Robredo também por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e passou para as quartas-de-final dos Masters Series de Paris. Aos 21 anos, Roddick busca seu 7º título nesta temporada, depois de ter sido campeão do US Open, dos Masters Series de Montreal e Cincinnati e dos torneios de Indianápolis, Queen´s e San´t Poelten (Áustria). Nas quartas-de-final em Paris, ele irá enfrentar o sueco Jonas Bjorkman. Mas definição do melhor tenista da temporada ficará mesmo para o Masters Cup de Houston, que reúne os 8 melhores do ano e começa no dia 10. Lá, Ferrero, Roddick e também o suíço Roger Federer irão decidir que terminará 2003 na liderança da Corrida dos Campeões.