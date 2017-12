Roddick vence fácil na estréia O tenista norte-ameircano Andy Roddick não encontrou problemas em sua estréia no Masters Series de Cincinatti, nos Estados Unidos. Cabeça-de-chave número 5 do torneio, Roddick venceu o austríaco Juergen Malzer por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4. O francês Fabrice Santoro teve um pouco mais de dificuldade e derrotou o croata Ivan Ljubicic por dois sets a um, de virada. As parciais foram de 6-7 (4), 7-6 (7) e 7-5. O também francês Gael Monfils surpreendeu e eliminou o checo Radek Stepanek em dois sets: 6-3 e 6-2.