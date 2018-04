Roddick vence González e vai às quartas-de-final na Austrália

O norte-americano Andy Roddick permaneceu frio para derrotar o chileno Fernando González com parciais de 6-3, 3-6, 4-6, 7-5 e 6-2 em uma disputada partida no domingo para passar às quartas-de-final do Aberto da Austrália.

Os dois tenistas jogaram por quase três horas e meia no Rod Laver Arena antes de Gonzáles dar a vitória a Roddick com uma dupla falta quase à 1h da manhã, pelo horário local.

"Tive muita sorte de sair daquilo. Recebi o melhor de Fernando na maioria dos quatro sets", disse Roddick durante entrevista em quadra.

"Algumas vezes, se você fica no jogo, você recebe sua recompensa. E foi isso que aconteceu."

"Tive um pouco de sorte esta noite, mas algumas vezes é melhor ter sorte do que ser bom", completou.