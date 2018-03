Roddick vence Krajicek na Áustria O tenista norte-americano Andy Roddick passou para as semifinais do Torneio de St.Poelten, na Áustria, que distribui US$ 440 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número 1 da competição, ele derrotou nesta quinta-feira o holandês Richard Krajicek por 2 sets 0, com parciais de 7/5 e 6/1.