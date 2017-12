Roddick vence Moyá no Masters Cup Para o delírio dos 7.500 torcedores que acompanharam a partida do Masters Cup, Any Roddick, número um do mundo e novo ídolo do tênis nos EUA, estreou no Masters Cup, em Houston, com vitória de 2 sets a 1 (parciais de 6-2, 3-6 e 6-3) sobre o espanhol Carlos Moyá. Foi a segunda vitória de Roddick sobre Moyá no circuito profissional. A partida durou 1h36min. Os 14 aces conseguidos por Roddick e seu ataque potente lhe garantiram a diferença para a vitória no terceiro set. ?Foi uma partida difícil. Moyá é um jogador excelente?, declarou o americano. Roddick enfrentará, na próxima quinta-feira, pela segunda rodada do último torneio deste ano do circuito mundial, o alemão Rainer Schuettler, que derrotou nesta terça-feira o argentino Guillermo Coria.