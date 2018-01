Roddick vence na estréia em Queens O tenista norte-americano Andy Roddick não encontrou problemas em sua estréia no Torneio de Queens, em Londres, disputado na grama. Nesta terça-feira, Roddick derrotou o sul-africano Rik De Voest por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2, e garantiu sua vaga nas oitavas-de-final do torneio. Na próxima rodada, poderá ter problemas pela frente. Vai enfrentar o vencedor do confronto entre o inglês Greg Rusedski e o marroquino Hicham Arazi, que jogam ainda hoje. Ainda pela primeira rodada, a rodada desta terça-feira teve oa seguintes resultados: Todd Reid (AUS) 2 x 0 Nicolas Mahut (FRA). Michel Kratochvil (SUI) 2 x 0 Gregory Carraz (FRA), Alex Bogdanovic (ING) 2 x 1 Arvind Parmar (ING). Taylor Dent (EUA) 2 x 0 Robert Kendrick (EUA).