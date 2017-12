Roddick vence Rios em Washington O tenista norte-americano Andy Roddick derrotou o chileno Marcelo Rios por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, pelo Torneio de Washington, que serve de preparação para o US Open, o último Grand Slam da temporada. Esta é a primeira competição de Rios desde que ele começou a ser treinado pelo brasileiro Ricardo Acioly - venceu dois jogos, mas acabou eliminado pela revelação do tênis dos Estados Unidos.