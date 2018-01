Roddick vence Robredo no US Open O tenista norte-americano Andy Roddick avançou para as quartas-de-final do Aberto dos Estados Unidos ao derrotar o espanhol Tommy Robredo por 3 sets a zero, em partida encerrada na madrugada desta quarta-feira. As parciais de partida mostram a superioridade do americano - 6-2, 6-2, 6-4. Na próxima rodada, Roddick vai enfrentar o vencedor do confronto entre o alemão Tommy Haas e o australiano Lleyton Hewitt.