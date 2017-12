Roddick vence Safin no Masters Num jogo equilibrado, Andy Roddick fez a alegria dos norte-americanos e garantiu sua participação nas semifinais do Masters Series de Houston, ao derrotar o russo Marat Safin por 2 sets a 0, em dois tie breaks, 7/6 (9/7) e 7/6 (7/4). Com isso, o tenista dos Estados Unidos mantém-se entre os favoritos para levantar o título do torneio. O russo Marat Safin, apesar da derrota, tem ainda esperanças de continuar na competição. Para isso, precisa de uma vitória nesta sexta-feira diante do inglês Tim Henman. Brasileiros - A chuva deu um trégua em Santa Cruz, na Bolívia, e Flávio Saretta não perdeu tempo. Ganhou do romeno Victor Ionita por 6/2 e 6/2 e garantiu uma vaga nas quartas-de-final da terceira etapa da Copa Petrobrás. Na próxima rodada, enfrenta o argentino Sérgio Roitmann. Além de Saretta, o talentoso Franco Ferreiro também passou para as quartas-de-final superar o argentino Diego Veronelli por 6/1 e 6/1.