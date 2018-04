Roddick vence Zabaleta na Austrália O tenista norte-americano Andy Roddick derrotou o argentino Mariano Zabaleta, na primeira rodada do Aberto da Austrália, por 3 a 1, com parciais de 6/3, 5/7, 6/3 e 6/3. Com isso, Roddick vai agora enfrentar o croata Ivan Ljubicic.