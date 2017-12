Roddick volta à grama e vence na estréia em Queen´s

Após ser eliminado logo em sua estréia no saibro de Roland Garros, o norte-americano Andy Roddick voltou a um de seus pisos preferidos, a grama. Contando com seu saque potente e grande solidez na rede, o ex-número um do mundo estreou no Torneio de Queen´s com uma bela vitória contra o checo Radek Stepanek por um duplo 6/4, em apenas 1h05 de partida. Longe das quadras de grama há quase um ano, Roddick disparou 12 aces e perdeu só quatro pontos no serviço. Com a vitória, o norte-americano espera o vencedor do confronto entre os jovens britânicos Jamie Baker e Alex Bogdanovic. Tricampeão e semifinalista de 2006, Roddick tenta se recuperar da queda que sofre no ranking da ATP. Ele perdeu posições para o russo Nikolay Davydenko e o sérvio Novak Djokovic e foi da terceira para a quinta colocação. Além do sucesso que pode conseguir em Queen´s, o norte-americano tem mais um trunfo. No ano passado ele foi eliminado de Wimbledon - o único Grand Slam disputado na grama - já na terceira rodada, e tem grandes chances de superar esse desempenho, o que poderá render a ele muitos pontos para tentar voltar ao posto perdido após o Aberto da França. Outros resultados desta terça em Queen´s: Robert Kendrick (EUA) venceu Ernests Gulbis (LIT) por 7/6 (7/5) e 7/6 (8/6) Sebastien Grosjean (FRA) venceu Michael Berrer (ALE) por 6/4 e 6/2 Wilfried Tsonga (FRA) venceu Kristian Pless (DIN) por 7/6 (7/2) e 6/0 Ivo Karlovic (CRO) venceu Mardy Fish (EUA) por 6/3 e 6-4 Frank Dancevic (CAN) venceu Sergio Roitman (ARG) por 6/3, 6/7 (7/5) e 6/1 *Atualizado ao meio-dia