Roddick x Grosjean: final em Queen?s O final de 2004 do Torneio de Queen?s será uma repetição do ano passado. Neste domingo, vão se enfrentar pelo título do torneio que é considerado um preparatório para Wimbledon - o francês Sebastien Grosjean e o norte-americano Andy Roddick. O norte-americano se classificou para a final ao derrotar o australiano Lleyton Hewitt por dois sets a zero, com parciais de 7-6 (7) e 6-3. Grosjean, por sua vez, eliminou o sul-coreano Hyung Taik Lee por 2 a 1, parciais de 6-7 (4), 7-6 (3) e 6-2. A final será disputada neste domingo.