Roddick x Johansson fica para sábado A chuva em Londres atrapalhou a continuação do jogo entre o norte-americano Andy Roddick e o sueco Thomas Johansson, nesta sexta-feira, pela semifinal do torneio de Wimbledon. Assim, o duelo que definirá o adversário do suíço Roger Federer na final terminará apenas no sábado. No momento da interrupção, Roddick ganhava o primeiro set por 6 a 5, mas o saque estava nas mãos de Johansson. Na outra semifinal, Federer passou fácil pelo australiano Lleyton Hewitt por 3 sets a 0.