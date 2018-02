Rodrigo Grilli chega á chave principal do Aberto de São Paulo

Rodrigo Grilli está na chave principal do Aberto de São Paulo, torneio internacional de tênis que se realiza nas quadras do Parque Villa-Lobos de 31 de dezembro a 6 de janeiro. Ele venceu a segunda seletiva da competição batendo Gabriel Wanderley na final por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Wanderley, vice-campeão, conquistou o direito de disputar o qualifying que acontece dias 29 e 30 de dezembro. Com a definição dos 24 tenistas por ranking e mais quatro convidados (Daniel Silva, Nicolas Santos, Eric Gomes, campeão da primeira seletiva, e Rodrigo Grilli, campeão da segunda seletiva), restam apenas os quatro tenistas que sairão do qualifying. O Aberto de São Paulo tem premiação total de US$ 100 mil (cerca de R$ 170 mil) e conta pontos na ATP.