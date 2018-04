Roger Federer arrasa italiano em estreia no Masters 1.000 de Roma

ROMA - Depois da campanha decepcionante em Madri, Roger Federer se redimiu no saibro de Roma nesta terça-feira ao impor vitória arrasadora sobre o local Potito Starace por fáceis 6/1 e 6/2, em apenas 51 minutos, em sua estreia no Masters 1.000 italiano.

De volta ao número 3 do ranking, o suíço apresentou grande exibição diante do público romano. Com golpes mais agressivos até no backhand, ele dominou o rival no fundo de quadra e ainda subiu à rede para impor seu jogo como se estivesse jogando em uma quadra rápida. Contou até com a combinação saque e voleio no saibro para fechar um game.

Com este repertório, Federer acumulou 35 bolas vencedoras, contra apenas 13 do rival. Neste embalo, faturou duas quebras de saque no primeiro set e abriu vantagem no placar após 19 minutos. Starace não chegou a esboçar reação na segunda parcial. Sem ter o saque ameaçado, o suíço obteve outras duas quebras e fechou a partida.

Nas oitavas de final, Federer vai enfrentar o vencedor do duelo entre o russo Mikhail Youzhny e o francês Gilles Simon, que avançou ao vencer o local Filippo Volandri em três sets, por 6/3, 2/6 e 6/4. O tenista da Suíça nunca se sagrou campeão em Roma. Em 12 participações, foi vice-campeão duas vezes, em 2003 e 2006.

Antes de Federer estrear com vitória, Juan Martín del Potro também teve tranquilidade para vencer o russo Andrey Kuznetsov por 6/3 e 6/2, em sua estreia. Seu próximo adversário sairá do confronto francês entre Benoit Paire e Julien Benneteau.

Ainda nesta terça, o sul-africano Kevin Anderson derrotou o croata Marin Cilic, 11º cabeça de chave, por 6/3 e 7/6 (9/7). Anderson poderá cruzar com o checo Tomas Berdych, sexto pré-classificado, nas oitavas de final.