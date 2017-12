Roger Federer arrasa italiano no saibro de Roland Garros

O suíço Roger Federer teve mais um jogo fácil pela frente nas quadras de saibro de Roland Garros. O tenista número um do mundo praticamente fez um treino de luxo e precisou de apenas 91 minutos para marcar 6/2, 6/3 e 6/0 sobre o italiano Potito Starace. E parece que a boa fase do suíço vem acompanhada de muita sorte também. Agora, Federer terá pela frente um de seus maiores fregueses, o russo Mikhail Youzhny, para quem só perdeu dois sets em nove duelos. Depois de um primeiro set em que teve controle total do jogo, o suíço só precisou salvar um break-point no segundo set, e na terceira série a facilidade foi ainda maior, sem qualquer tipo de dificuldade imposta por um apático Starace. Mesmo considerado uma grande zebra no confronto com Federer, Youhzny chega credenciado pela ótima vitória sobre o espanhol Juan Carlos Ferrero - campeão do torneio em 2003 - por 7/6 (7/3), 6/7 (3/7), 6/2 e 6/2. Porém, seu retrospecto contra o suíço é muito ruim. Ganhou apenas dois sets, o último deles na grama de Halle, em 2003, e perdeu também o único confronto no saibro, em Munique, no mesmo ano. Outros resultados desta sexta em Roland Garros: Igor Andreev (RUS) venceu Nicolás Massú (CHI) por 6/3, 3/6, 6/3 e 7/5 Paul-Henri Mathieu (FRA) venceu Gilles Simon (FRA), por 3/6, 6/4, 6/1 e 7/6(7/2) Juan Mónaco (ARG) venceu Edouard Roger-Vasselin (FRA) por 6/4, 6/2 e 6/4