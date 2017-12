Roger Federer arrasa na estréia O tenista número 1 do mundo, o suíço Roger Federer arrasou em sua estréia no US Open - o último Grand Slam da temporada. Cabeça-de-chave número 1 e principal favorito ao título, Federer venceu o checo Ivo Minar por 3 sets a 0, num triplo 6/1. O norte-americano Vince Spadea também foi bem e venceu o seu compatriota Glenn Weiner em três sets: 6-4, 6-2, 6-0. O espanhol Fernando Verdasco eliminou o britânico Tim Henman (6-4, 6-2, 6-2) e o francês Sebastien Grosjean passou pelo espanhol Oscar Hernandez (6-2, 6-3, 6-2). Num jogo muito equilibrado, Feliciano Lopez derrotou o italiano Filippo Volandri com parciais de 6-2, 4-6, 7-6 (5), 6-1 e o croata Mario Ancic venceu o o sul-coreano Lee Hyung-taik por 6-2, 6-1 e 7-5.