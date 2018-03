Roger Federer começa bem em Hamburgo Líder do ranking mundial e cabeça-de-chave número 1 do torneio, o tenista suíço Roger Federer começou bem a disputa do Masters Series de Hamburgo, na Alemanha. Nesta segunda-feira, ele mostrou estar recuperado da contusão no pé e venceu o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Em outros jogos disputados nesta segunda-feira, o croata Mario Ancic derrotou o alemão Florian Mayer por 6/1 e 6/2, o britânico Greg Rusedski venceu o alemão Philipp Petzschener por 7/6 (7/3), 3/6 e 6/3, o francês Sebastien Grosjean ganhou do sueco Joachim Johansson por 6/1 e 6/4, o russo Mikhail Youzhny eliminou o eslovaco Karol Beck por 6/3 e 6/2 e o argentino Juan Ignacio Chela passou pelo sueco Thomas Johansson por 4/6, 6/3 e 6/4.