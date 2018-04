Roger Federer derrota Andy Murray e fará semifinal com Rafael Nadal

MELBOURNE - Voltando a exibir o tênis que o consagrou como lenda do esporte após uma temporada ruim em 2013, Roger Federer venceu Andy Murray por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/4, 6/7 (6/8) e 6/3, nesta quarta-feira, e garantiu vaga na semifinal do Aberto da Austrália. Cabeça de chave número 6 do Grand Slam realizado em Melbourne, o tenista suíço agora medirá forças com o espanhol Rafael Nadal, que horas mais cedo passou pelo búlgaro Grigor Dimitrov, também por 3 a 1, pelas quartas de final.

Campeão na Austrália em 2004, 2006, 2007 e 2010, Federer almeja o seu quinto título do principal torneio que abre a temporada e agora terá de medir forças com o seu maior algoz. O suíço foi derrotado em 22 das 32 partidas que travou com Nadal, que apenas no ano passado ganhou do atual sexto colocado do ranking mundial em quatro oportunidades, sendo a última delas na semifinal do ATP Finals, em Londres.

Mas, apesar do teórico favoritismo do atual líder do ranking mundial, Federer chegará embalado nesta semifinal, a sua 11ª consecutiva em Melbourne. Murray foi o primeiro tenista a vencer um set do recordista de títulos de Grand Slam nesta edição do Aberto da Austrália, sendo que o suíço soube reverter com inteligência nesta quarta o melhor momento vivido pelo britânico, hoje quarto colocado da ATP, no circuito profissional.

No primeiro set do duelo, Federer fez valer a força do seu saque, não cedendo nenhum break point a Murray, e ao aproveitar a única chance de quebra na parcial abriu vantagem para depois fechar em 6/3. O mesmo ocorreu no segundo set, no qual o suíço também foi feliz no único break point diante do escocês, que desta vez caiu por 6/4.

Murray, porém, não se entregou e exibiu forte reação no terceiro set. Federer chegou a conseguir uma quebra de serviço e sacou para o jogo quando liderava por 5/4, mas Murray devolveu a quebra e depois levou a disputa ao tie-break. No desempate, o suíço ficou a um ponto da vitória ao abrir 6/4, mas o britânico salvou dois match points e com quatro pontos seguidos fechou em 8/6.

Federer, entretanto, seguia mais constante com o saque na mão e Murray sofria para ganhar os seus games de serviço. E, ao ser feliz em uma de dez chances de quebra nesta parcial, Federer voltou a abrir vantagem e partiu para o triunfo em 6/3.

Vice-campeão do Aberto da Austrália em 2010, 2011 e 2013, Murray sofreu nesta quarta a sua décima derrota em 21 partidas diante de Federer, que no duelo anterior entre os dois foi batido justamente no Grand Slam australiano, na semifinal.