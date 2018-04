Roger Federer desiste de jogar em Tóquio e Xangai

O suíço Roger Federer desistiu de disputar os torneios Masters 1000 de Tóquio e Xangai, marcados para o próximo mês, informou nesta sexta-feira a Associação Japonesa de Tênis. O líder do ranking mundial avisou que ficará fora da competição japonesa, entre 5 e 11 de outubro, e da chinesa, entre 12 e 18 do mesmo mês, para se recuperar fisicamente após uma temporada desgastante.

"Depois de consultar a minha equipe e os médicos, eu decidi tomar a difícil decisão de desistir de ambos os torneios", afirmou Federer em um comunicado. "Essa será uma chance de dar descanso ao meu corpo e me recuperar de após ano fisicamente desafiador", reforçou.

Essa é a segunda vez que Federer desiste de disputar o Torneio de Tóquio às vésperas da competição. Ele tomou a mesma decisão em 2007, quando também alegou cansaço como justificativa para ficar fora da competição.

"Estou desapontado que eu tenha de desistir de Tóquio e Xangai, pois são duas de minhas cidades favoritas. Os torcedores foram ótimos comigo ao longo dos anos", lamentou Federer, que neste ano disputou as finais dos quatro torneios de Grand Slam, tendo sido campeão de Wimbledon e Roland Garros e derrotado nas decisões do Aberto da Austrália e do US Open.