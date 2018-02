Roger Federer é campeão em Dubai O suíço Roger Federer conquistou neste domingo o título do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes. Federer venceu o checo Jiri Novak por 2 a 0, parciais de 6/1 e 7/6 (2). Esta é a décima terceira vitória de Federer nos últimos 14 jogos que disputou. A vitória em Dubai é a segunda do tenista suíço nas últimas três semanas. Federer venceu o Torneio de Marselha (França) e chegou à semifinal do Torneio de Copenhague (Holanda). A vitória deu a Federer um cheque de US$ 187.500,00.