Roger Federer é campeão em Dubai O tenista suíço Roger Federer conquistou neste domingo o título do Torneio de Dubai, ao derrotar espanhol Feliciano López por dois sets a um. As parciais foram de 4-6, 6-1 e 6-2. Este foi o segundo título do suíço na temporada - o décimo terceiro da carreira. Campeão do Aberto da Austrália, o suíço tem 16 vitórias na atual temporada, contra apenas uma derrota. Na final da chave de duplas, o indiano Mahesh Bhupathi e o francês Fabrice Santoro venceram o sueco Jonas Bjorkman e o indiano Leander Paes - 6-2, 4-6 e 6-4.