Roger Federer é campeão em Sydney Assim como aconteceu com Martina Hingis na chave feminina, um tenista suíço ficou com o título do Torneio de Sydney, na Austrália. Entre os homens, o campeão da competição foi o Roger Federer, que venceu neste sábado o argentino Juan Ignacio Chela por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.