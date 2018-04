Roger Federer é confirmado no 3.º posto do ranking da ATP

SÃO PAULO - Um dia depois de conquistar o inédito hexacampeonato do ATP Finals, Roger Federer foi confirmado nesta segunda-feira como novo tenista número 3 do ranking mundial. O suíço, que já havia assegurado o feito ao vencer a semifinal do torneio que reúne os melhores jogadores da temporada, em Londres, chegou aos 8.170 pontos e deixou o britânico Andy Murray em quarto lugar, com 7.380.

Murray havia começado o ATP Finals como terceiro colocado do ranking, mas, lesionado, acabou desistindo da competição após cair na estreia diante do espanhol David Ferrer. Com isso, ele abriu o caminho para Federer retomar o terceiro posto.

Eliminados precocemente na primeira fase do ATP Finals, o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Rafael Nadal se mantiveram na liderança e na segunda colocação, respectivamente. Djokovic ostenta 4.100 pontos de vantagem sobre Nadal e 5.505 sobre Federer, mas terá alta pontuação a defender na primeira metade da próxima temporada, pois teve desempenho fantástico no período em 2011, enquanto o suíço, com performance mais modesta, defenderá menos pontos para tirar essa larga diferença.

A troca de postos entre Federer e Murray foi a única mudança de posições no grupo dos 40 mais bem colocados da ATP nesta segunda-feira. o espanhol David Ferrer (4.880 pontos), o francês Jo-Wilfried Tsonga (4.335), o checo Tomas Berdych (3.700), o norte-americano Mardy Fish (2.965), o sérvio Janko Tipsarevic (2.595) e o espanhol Nicolas Almagro (2.380) completam o top 10.

Tenista número 1 do Brasil, Thomaz Bellucci se manteve na 37.ª posição, enquanto Ricardo Mello, outro único brasileiro no top 100, subiu uma colocação e agora é o 85.º do mundo. Já João Souza, o Feijão, se manteve no 104.º lugar e segue próximo do top 100.

Ranking da ATP, 28/11:

1.º Novak Djokovic (SER), 13.675 pontos

2.º Rafael Nadal (ESP), 9.575

3.º Roger Federer (SUI), 8.170

4.º Andy Murray (GBR), 7.380

5.º David Ferrer (ESP), 4.880

6.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 4.335

7.º Tomas Berdych (RCH), 3.700

8.º Mardy Fish (EUA), 2.965

9.º Janko Tipsarevic (SER), 2.595

10.º Nicolas Almagro (ESP), 2.380

11.º Juan Martín del Potro (ARG), 2.315

12.º Gilles Simon (FRA), 2.165

13.º Robin Soderling (SUE), 2.120

14.º Andy Roddick (EUA), 1.940

15.º Gael Monfils (FRA), 1.935

16.º Alexandr Dolgopolov (UCR), 1.925

17.º Stanislas Wawrinka (SUI), 1.820

18.º John Isner (EUA), 1.800

19.º Richard Gasquet (FRA), 1.765

20.º Feliciano Lopez (ESP), 1.755

------------------------------------

37.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.060

85.º Ricardo Mello (BRA), 630

104.º João Souza (BRA), 556

124.º Rogério Dutra Silva (BRA), 471

154.º Julio Silva (BRA), 337