Roger Federer é eliminado em Madri e deixa 2º lugar do ranking ATP

MADRI - O suíço Roger Federer foi eliminado nesta quinta-feira nas oitavas de final do Masters 1000 de Madri, disputado em quadras de saibro. O número 2 do mundo perdeu para o japonês Kei Nishikori, 15º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/2, em 1 hora e 35 minutos.

Federer era o atual campeão do Masters 1000 de Madri e perderá a condição de número 2 do mundo após a eliminação precoce. O suíço será ultrapassado pelo britânico Andy Murray, que ainda está vivo na disputa e vai enfrentar o francês Gilles Simon nas oitavas de final. O ranking da ATP, com a mudança, será atualizado na próxima segunda-feira.

O jogo desta quinta foi apenas o segundo entre Nishikori e Federer. O suíço havia vencido o confronto anterior, mas agora acabou sendo derrotado pelo japonês, que vai encarar o espanhol Pablo Andujar nas quartas de final.

Na partida desta quinta, Nishikori converteu o único break point que teve no primeiro set, no quinto game, e o fechou por 6/4. Federer, porém, reagiu na segunda parcial. Sem ter o seu saque ameaçado, o suíço conseguiu quebras de serviço no quarto e sexto games e empatou o jogo com o triunfo por 6/1.

Federer, porém, voltou a oscilar no terceiro set e Nishikori se aproveitou. O japonês converteu um break point no quarto game e conseguiu nova quebra no oitavo game para fechar a parcial em 6/2 e o jogo em 2 sets a 1, eliminando um dos candidatos ao título do Masters 1000 de Madri.

Também nesta quinta, o francês Jo-Wilfried Tsonga, número 8 do mundo, avançou às quartas de final na Espanha ao vencer o espanhol Fernando Verdasco, 46º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2, em 1 hora e 49 minutos. Seu próximo adversário sairá do duelo entre o búlgaro Grigor Dimitrov e o suíço Stanilas Wawrinka.